Підгрушна поїде на другий етап Кубка IBU

Українська біатлоністка Олена Підгрушна відправиться на другий етап Кубка IBU в Рамзау.

Про це тренер жіночої збірної України Володимир Махлаєв заявив UA: BIATHLON.

"Хотіли спочатку, щоб сюди приїхала Олена Підгрушна, але поки їй буде простіше там, вони зараз переїжджають у Ріднау. Там висота, для неї буде цілком нормально.

Вчора прораховували з Лєсніковим, що не зовсім склалася гонка в нашому розумінні у Наді Бєлкіної, Дар'ї Блашко, Насті Меркушиної за функціональним станом.

Один з варіантів чому це так - ми майже місяць відсиділи на зборі у Шушені. Там висота невелика 850 метрів, але це зіграло свою роль в спринтерській гонці", - зазначив Махлаєв.