Підгрушна фінішувала восьмою у гонці переслідування на Кубку IBU

Підгрушна тричі промахнулася на стрільбі

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 1 грудня, у норвезькому Шушені на першому етапі Кубка IBU відбулася жіноча гонка переслідування.

Вчора українка Олена Підгрушна у спринті посіла друге місце. До 10-ки найкращих також потрапила ще одна українка - Кривонос стала 9-ою. То ж за підсумками спринту сьогодні саме Підгрушна і Кривонос були головними претендентками серед українок на високі місця у гонці переслідування.

Після першої стрільби Підгрушна побігла лідером. Але от на наступній стрільбі припустилася одного промаху і опустилася на 5-е місце. А далі на настуних двох стрільбах Олена зробила по одному промаху і у підсумку фінішувала 8-ою.

Журавок на 13 позиції покращила свої результати у порівнянні зі спринтом, Кривонос же на 13 позиції погіршила. Бех і Дмитренко не змінили суттєво свої позиції, а от Абрамова опустилася аж на 17 позицій.

Кубок IBU з біатлону. 1-й етап

Шушен, Норвегія

Жінки, гонка переслідування

1 грудня

1. Елізабет Хогберг (1+0+0+1) 31:15,4

2. Ірина Старих (0+0+1+0) +15,4

3. Катерина Глазиріна (1+0+0+0) +19,4

...

8. Олена Підгрушна (0+1+1+1) +1:33,5

15. Юлія Журавок (0+0+0+1) +2:26,7

22. Анна Кривонос (0+0+2+1) +2:41,8

23. Катерина Бех (0+0+2+0) +2:42,0

44. Ольга Абрамова (1+2+2+2) +5:07,9

48. Валерія Дмитренко (0+1+1+1) +6:00,4

Раніше, Бринзак поки не бачить, хто б міг його замінити на чолі федерації біатлону.