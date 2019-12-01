 Підгрушна фінішувала восьмою у гонці переслідування на Кубку IBU | Біатлон | Champion.com.ua
Мій профіль
Визначилися суперники збірної України на Євро-2020
Вчора 19:56 3628
Десна перемогла Олександрію у 16 турі УПЛ
Сьогодні 15:56 316 1
Маріуполь відібрав очки у Шахтаря у 16 турі УПЛ
Сьогодні 15:54 377
Став відомий повний календар і розклад Євро-2020
Сьогодні 13:33 1479
Збірна України зіграє товариські матчі із Францією та Польщею
Вчора 21:43 1211
Шевченко: Україна має чудові шанси на вихід із групи
Вчора 20:51 2530
Жеребкування Євро-2020: Як це було
Вчора 20:00 5149
Ворскла перемогла Колос у 16 турі УПЛ
Вчора 18:55 562
Італія виграла змішану естафету Кубка світу, Україна - 15
Вчора 17:26 890
Челсі - Вест Гем: онлайн-трансляція матчу АПЛ. LIVE
Вчора 16:56 736
Блоги
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
16:39 Футбол Ювентус - Сассуоло 2:2. Огляд матчу 165
16:29 Біатлон Санітра назвав склад збірної України на наступну гонку 90
16:14 Баскетбол Київ-Баскет на виїзді переграв Дніпро у Суперлізі 140
15:56 Футбол Десна перемогла Олександрію у 16 турі УПЛ 316 1
15:54 Футбол Маріуполь відібрав очки у Шахтаря у 16 турі УПЛ 377
15:41 Футбол Шевченко відмовився говорити про Ракицького 728
15:27 Футбол Сассуоло сенсаційно відібрало очки в Ювентуса у 14 турі Серії А 211
15:14 Хокей. УХЛ Білий Барс переміг Крижаних Вовків у 19 турі УХЛ 111
15:02 Футбол Севілья здолала Леганес у 15 турі Ла-Ліги 179
14:51 Біатлон Прима посів 35 місце, Підручний - 64 у спринті на першому етапі Кубка світу 270
14:40 Футбол Букмекери оцінили шанси збірної України на Євро-2020 533
14:30 Пряма трансляція Маріуполь - Шахтар: онлайн-трансляція 16 туру УПЛ. LIVE 1452
14:29 Пряма трансляція Десна - Олександрія: онлайн-трансляція матчу 16 туру УПЛ. LIVE 341
14:25 Футбол Захисник Шахтаря бажає перейти до Манчестер Сіті 1281
14:03 Біатлон Підгрушна фінішувала восьмою у гонці переслідування на Кубку IBU 257
13:50 Хокей. УХЛ Донбас - Кременчук 1:5. Огляд матчу 172
13:33 Євро-2020 Став відомий повний календар і розклад Євро-2020 1479
13:32 Пряма трансляція Атлетіко Мадрид - Барселона: онлайн-трансляція матчу чемпіонату Іспанії. LIVE 190
13:15 Футбол Шевченко є наймолодшим тренером фінальної частини Євро-2020 482
13:07 Пряма трансляція Манчестер Юнайтед - Астон Вілла: онлайн-трансляція матчу АПЛ. LIVE 140
12:57 Футбол Падерборн - Лейпциг 2:3. Огляд матчу 229
12:54 Навколо спорту Футбол 1 онлайн - дивитися пряму трансляцію 228413
12:40 Євро-2020 Павелко: Думаю, під час Євро-2020 збірна України базуватиметься у Бухаресті 324 1
12:25 Футбол Герта - Боруссія Д 1:2. Огляд матчу 226
12:10 Бокс Черкашин достроково переміг фіна Еклунда 186 1

Підгрушна фінішувала восьмою у гонці переслідування на Кубку IBU

Сьогодні 14:03 257 0
Підгрушна тричі промахнулася на стрільбі
Підгрушна фінішувала восьмою у гонці переслідування на Кубку IBU
#Підгрушна

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 1 грудня, у норвезькому Шушені на першому етапі Кубка IBU відбулася жіноча гонка переслідування. 

Вчора українка Олена Підгрушна у спринті посіла друге місце. До 10-ки найкращих також потрапила ще одна українка - Кривонос стала 9-ою. То ж за підсумками спринту сьогодні саме Підгрушна і Кривонос були головними претендентками серед українок на високі місця у гонці переслідування.

Після першої стрільби Підгрушна побігла лідером. Але от на наступній стрільбі припустилася одного промаху і опустилася на 5-е місце. А далі на настуних двох стрільбах Олена зробила по одному промаху і у підсумку фінішувала 8-ою.

Журавок на 13 позиції покращила свої результати у порівнянні зі спринтом, Кривонос же на 13 позиції погіршила. Бех і Дмитренко не змінили суттєво свої позиції, а от Абрамова опустилася аж на 17 позицій.

Кубок IBU з біатлону. 1-й етап
Шушен, Норвегія
Жінки, гонка переслідування
1 грудня

1. Елізабет Хогберг (1+0+0+1) 31:15,4

2. Ірина Старих (0+0+1+0)  +15,4

3. Катерина Глазиріна (1+0+0+0)  +19,4

...

8. Олена Підгрушна (0+1+1+1) +1:33,5

15. Юлія Журавок (0+0+0+1) +2:26,7

22. Анна Кривонос (0+0+2+1) +2:41,8

23. Катерина Бех (0+0+2+0) +2:42,0

44. Ольга Абрамова (1+2+2+2) +5:07,9

48. Валерія Дмитренко (0+1+1+1) +6:00,4

Раніше, Бринзак поки не бачить, хто б міг його замінити на чолі федерації біатлону.

Коментарі ()