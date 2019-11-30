Підгрушна здобула срібло у спринті на Кубку IBU

Українка програла росіянці 5,4 секунди

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні в норвезькому Шушені на першому етапі Кубка IBU пройшла жіноча спринтерська гонка.

Українка Олена Підгрушна посіла друге місце. До 10-ки найкращих потрапила ще одна українка - Кривонос стала 9-ою.

Кубок IBU з біатлону. 1-й етап

Шушен, Норвегія

Жінки, спринт

30 листопада

1. Ірина Старих (Росія) - 20:12.1 (0)

2. Олена Підгрушна (Україна) - 5,4 (0)

3. Катерина Глазиріна (Росія) - 12.6 (1) ...

9. Анна Кривонос (Україна) - 53,8 (0) ...

21. Катерина Бех (Україна) - 1.21,4 (0) ...

27. Ольга Абрамова (Україна) - 1.38,9 (2) ...

28. Юлія Журавок (Україна) - 1.39,3 (1) ...

48. Валерія Дмитренко (Україна) - 2.36,8 (2) ...

Раніше, Бринзак поки не бачить, хто б міг його замінити на чолі федерації біатлону.

Нагадаємо, Бринзак зазначав, що ми все одно колись помиримося з Росією.