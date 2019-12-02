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Фуркад: Нарешті я повернувся

Сьогодні 16:46 657 0
Мартен Фуркад прокоментував спринт на Кубку світу
Фуркад: Нарешті я повернувся
#Фуркад, #біатлон

Джерело - ua.tribuna.com.

Французький біатлоніст Мартен Фуркад залишився задоволений першим етапом Кубка світу у шведському Естерсунді.

Про це розповів сам спорстмен.

"Я задоволений тим, що двічі промахнувся, але бився як звір на останньому колі. Радий, що провів гонку динамічно. Я отримав задоволення і відчуваю, що можу показати більше. Це швидше полегшення, а не розчарування.

Нарешті я повертаюся. Відчуваю, що можу змагатися з хлопцями на лижні. Я не збираюся страждати (на трасі), як в минулому році", - розповів Фуркад.

Нагадаємо, Прима посів 35 місце, Підручний - 64 у спринті на першому етапі Кубка світу.

Раніше, Бринзак поки не бачить, хто б міг його замінити на чолі федерації біатлону.

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