Фуркад: Нарешті я повернувся

Французький біатлоніст Мартен Фуркад залишився задоволений першим етапом Кубка світу у шведському Естерсунді.

Про це розповів сам спорстмен.

"Я задоволений тим, що двічі промахнувся, але бився як звір на останньому колі. Радий, що провів гонку динамічно. Я отримав задоволення і відчуваю, що можу показати більше. Це швидше полегшення, а не розчарування.

Нарешті я повертаюся. Відчуваю, що можу змагатися з хлопцями на лижні. Я не збираюся страждати (на трасі), як в минулому році", - розповів Фуркад.