Фуркад: Нарешті я повернувся

Джерело - ua.tribuna.com.
Французький біатлоніст Мартен Фуркад залишився задоволений першим етапом Кубка світу у шведському Естерсунді.
Про це розповів сам спорстмен.
"Я задоволений тим, що двічі промахнувся, але бився як звір на останньому колі. Радий, що провів гонку динамічно. Я отримав задоволення і відчуваю, що можу показати більше. Це швидше полегшення, а не розчарування.
Нарешті я повертаюся. Відчуваю, що можу змагатися з хлопцями на лижні. Я не збираюся страждати (на трасі), як в минулому році", - розповів Фуркад.
Нагадаємо, Прима посів 35 місце, Підручний - 64 у спринті на першому етапі Кубка світу.
Раніше, Бринзак поки не бачить, хто б міг його замінити на чолі федерації біатлону.