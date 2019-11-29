Дмитро Підручний не зможе допомогти Україні на етапі Кубка світу

Через проблеми зі здоров'ям лідер чоловічої збірної України з біатлону Дмитро Підручний пропустить змішану естафету на першому етапі Кубка світу в Естерсунді.

Про це повідомляє biathlon.com.ua.

У міксті замість Підручного, у якого загострилися болі в спині, братиме участь Тарас Лесюк.

Питання участі Підручного в інших гонках першого етапу Кубка світу буде вирішуватися безпосередньо перед стартами.

Раніше, Підручний виграв спринт на відкритому чемпіонаті Швеції.

Нагадаємо, тренер планує вивести збірну України на пік форми до чемпіонату світу.