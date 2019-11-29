Прима і Підручний є найбільш досвідченими

Джерело - Чемпіон.

У складі чоловічої збірної України є лише два досвідчені біатлоністи.

Про це президент федерації біатлону Володимир Бринзак заявив інтерв'ю Stargorod Sport.

"Чоловіча збірна України з біатлону дуже і дуже молода. І окрім двох спортсменів, які там, Підручний і Прима, фактично всі інші це молоді хлопці. Їм потрібно отримувати досвід, щоб бути конкурентноздатними на світовому рівні", - зазначив Бринзак.

Раніше, Бринзак поки не бачить, хто б міг його замінити на чолі федерації біатлону.

Нагадаємо, Бринзак зазначав, що ми все одно колись помиримося з Росією.