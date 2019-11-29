 Бринзак: Чоловіча збірна України дуже молода. ВІДЕО | Біатлон | Champion.com.ua
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Бринзак: Чоловіча збірна України дуже молода

Вчора 22:40 113 0
Прима і Підручний є найбільш досвідченими
Бринзак: Чоловіча збірна України дуже молода
#Підручний, #Бринзак

Джерело - Чемпіон.

У складі чоловічої збірної України є лише два досвідчені біатлоністи.

Про це президент федерації біатлону Володимир Бринзак заявив інтерв'ю Stargorod Sport.

"Чоловіча збірна України з біатлону дуже і дуже молода. І окрім двох спортсменів, які там, Підручний і Прима, фактично всі інші це молоді хлопці. Їм потрібно отримувати досвід, щоб бути конкурентноздатними на світовому рівні", - зазначив Бринзак.

Раніше, Бринзак поки не бачить, хто б міг його замінити на чолі федерації біатлону.

Нагадаємо, Бринзак зазначав, що ми все одно колись помиримося з Росією.

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