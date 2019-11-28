Доценко дев’ятий на Кубку світі у Шушені

Українські біатлоністи не змогли потрапити на подіум спринтерської гонки Кубка IBU

У норвезькому Шушені стартував перший етап Кубка IBU.

Спринтерську гонку виграв німець Лукас Фратцшер. Срібло завоював Харольд Леммерер з Австрії, а трійку призерів замкнув представник Норвегії Александер-Ф'єльд Андерсен.

Найкращим з українців став, який з трьома промахами посів 9-е місце.

Також, ще троє українців увійшли у ТОП-20. Андрій Доценко Сергій Семенов посів 13 місце, у Богдана Цимбала 16-й результат, а Віталій Труш став 17-м.

Результати гонки:

1. Лукас Фратцшер (1+0) 28:33,1

2. Харольд Леммерер (0+1) +5,7

3. Александер-Ф'єльд Андерсен (0+3) +17,3

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9. Андрій Доценко (0+3) +1:22,3

13. Сергій Семенов (0+2) +1:33,7

16. Богдан Цимбал (1+2) +1:51,5

17. Віталій Труш (0+1) +1:52,3

26. Антон Дудченко (2+3) +2:31,2

37. Руслан Бригадир (0+2) +2:47,3

Нагадаємо, Підручний виграв спринт на відкритому чемпіонаті Швеції.

Раніше повідомлялося, що тренер планує вивести збірну України на пік форми до чемпіонату світу.