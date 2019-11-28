Доценко дев’ятий на Кубку світі у Шушені

Джерело - biathlon.com.ua.
У норвезькому Шушені стартував перший етап Кубка IBU.
Спринтерську гонку виграв німець Лукас Фратцшер. Срібло завоював Харольд Леммерер з Австрії, а трійку призерів замкнув представник Норвегії Александер-Ф'єльд Андерсен.
Найкращим з українців став, який з трьома промахами посів 9-е місце.
Також, ще троє українців увійшли у ТОП-20. Андрій Доценко Сергій Семенов посів 13 місце, у Богдана Цимбала 16-й результат, а Віталій Труш став 17-м.
Результати гонки:
1. Лукас Фратцшер (1+0) 28:33,1
2. Харольд Леммерер (0+1) +5,7
3. Александер-Ф'єльд Андерсен (0+3) +17,3
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9. Андрій Доценко (0+3) +1:22,3
13. Сергій Семенов (0+2) +1:33,7
16. Богдан Цимбал (1+2) +1:51,5
17. Віталій Труш (0+1) +1:52,3
26. Антон Дудченко (2+3) +2:31,2
37. Руслан Бригадир (0+2) +2:47,3
Нагадаємо, Підручний виграв спринт на відкритому чемпіонаті Швеції.
Раніше повідомлялося, що тренер планує вивести збірну України на пік форми до чемпіонату світу.