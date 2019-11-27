Визначився склад збірної України на перші старти Кубка світу

Став відомий склад збірної України на Кубок світу у шведському Естерсунді

Тренерський штаб збірної України з біатлону визначився зі складами команд на одиночний мікст і змішану естафету.

В одиночному міксті Україну представлять Анастасія Меркушина та Артем Тищенко.

У змішаній естафеті приймуть участь Віта Семеренко, Артем Прима, Дар'я Блашко і Дмитро Підручний.

Ці два етапи відкриють програму нового сезону Кубка світу в Естерсунді.

Нагадаємо, Підручний виграв спринт на відкритому чемпіонаті Швеції.

Раніше повідомлялося, що тренер планує вивести збірну України на пік форми до чемпіонату світу.