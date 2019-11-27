Визначився склад збірної України на перші старти Кубка світу

Джерело - https://www.biathlon.com.ua.
Тренерський штаб збірної України з біатлону визначився зі складами команд на одиночний мікст і змішану естафету.
В одиночному міксті Україну представлять Анастасія Меркушина та Артем Тищенко.
У змішаній естафеті приймуть участь Віта Семеренко, Артем Прима, Дар'я Блашко і Дмитро Підручний.
Ці два етапи відкриють програму нового сезону Кубка світу в Естерсунді.
Нагадаємо, Підручний виграв спринт на відкритому чемпіонаті Швеції.
Раніше повідомлялося, що тренер планує вивести збірну України на пік форми до чемпіонату світу.