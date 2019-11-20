Я впевнений у сестрах Семеренко – президент ФБУ

Сестри Семеренко можуть показати себе у наступному сезоні.

Про це розповів президент федерації біатлону України Володимир Бринзак.

"Я впевнений в сестрах Семеренко. Вони готувалися зі своїм тренером, працювали індивідуально, і я бачив у них мотивацію. Та й хвороб у них влітку не було, а літній чемпіонат світу показав, що вони в порядку. Тому, я думаю, що у них буде все добре", - розповів Бринзак.