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Я впевнений у сестрах Семеренко – президент ФБУ

Вчора 23:25 207 0
Володимир Бринзак прокоментував готовність сестер Семеренко
Я впевнений у сестрах Семеренко – президент ФБУ
#Біатлон, #Семеренко

Джерело - xsport.ua.

Сестри Семеренко можуть показати себе у наступному сезоні.

Про це розповів президент федерації біатлону України Володимир Бринзак.

"Я впевнений в сестрах Семеренко. Вони готувалися зі своїм тренером, працювали індивідуально, і я бачив у них мотивацію. Та й хвороб у них влітку не було, а літній чемпіонат світу показав, що вони в порядку. Тому, я думаю, що у них буде все добре", - розповів Бринзак.

Раніше, визначився склад збірної України на дебютний Кубок світу.

Нагадаємо, президент федерації біатлону України дивно пожартував з україно-російських відносин.

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