Перший етап Кубка світу стартує в Естерсунді 1 грудня.

Українська біатлоністка Юлія Джима, яка проводить підготовку до сезону під керівництвом словенського фахівця Уроша Велепца, вирушила на збір до норвезького Шушену.

Про це повідомляє xsport.ua.

Спочатку повідомлялося, що заключну частину підготовки до сезону Джима проведе в словенській Поклюці, однак через брак снігу, збірна Словенії змушена була змінити місце проведення заключного збору. Команда вирушила на збір до норвезького Шушену, де зараз проводить підготовку жіноча збірна України.

Таким чином, Джима візьме участь в передсезонних стартах Кубка Норвегії, які є відбірковими для українських біатлоністок, і за результатами яких буде сформовано склад команди на Кубок світу.

Минулий сезон Юлія Джима завершила з двома медалями: золотою в індивідуальній гонці в Поклюці і бронзовою в естафеті на чемпіонаті світу.

Перший етап Кубка світу стартує в Естерсунді 1 грудня.