Підручний відправився на заключний збір зі збірною України до Норвегії

Кубок світу стартує 30 листопада

Чоловіча збірна України з біатлону відправилася до Норвегії на заключний збір, присвячений підготовці до старту Кубка світу.

Про це повідомляє xsport.ua.

Перед вильотом до Скандинавії через застуду кілька днів був відсутній капітан чоловічої збірної Дмитро Підручний. Разом з командою на другий збір поспіль вирушив Руслан Бригадир, влітку тренувався з юніорської збірної.

У Бейтостолене чоловіки проведуть повноцінне тренування, після чого в середині листопада відправляться в Ідре на контрольні заїзди. У Швеції команда перебуватиме аж до першого етапу Кубка світу, який пройде в Естерзунді.

Склад чоловічої збірної України: Дмитро Підручний, Артем Прима, Руслан Ткаленко, Артем Тищенко, Антон Дудченко, Віталій Труш, Тарас Лесюк, Богдан Цимбал, Руслан Бригадир.

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