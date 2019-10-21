IBU анулював результати Васильєвої, збірна Росії втратила шосту квоту на КС

Дискваліфіковано росіянку на 18 місяців

Міжнародний союз біатлоністів (IBU) анулював результати росіянки Маргарити Васильєвої починаючи з 4 лютого 2019 року.

Про це повідомляє ТАСС.

Васильєва пропустила три допінг-тести протягом року, так як неправильно вказала своє місцезнаходження в системі ADAMS. IBU дискваліфікував спортсменку на 18 місяців, вона не зможе виступати на змаганнях до 2021 року.

Васильєва бігла жіночу естафету на етапі в Кенморі 9 лютого (10-е місце), а також змішану естафету в Солт-Лейк-Сіті 17 лютого (7-е місце).

Після анулювання результатів Васильєвої жіноча збірна опустилася в Кубку націй з 4-го місця за межі топ-5 і втратить квоту.

Раніше, росіянка повернеться у біатлон і буде виступати за Словенію.

Нагадаємо, у Росії визнали масову підміну допінг-проб.