Підручний вказав свою головну ціль

Перший український чемпіон світу у чоловічому біатлоні Дмитро Підручний мріє про олімпійську медаль.

Про це він зізнався в інтерв'ю iSport.ua.

"Сама головна моя мета - це олімпійська медаль. В естафеті, звичайно, хочеться медаль. Це командна гонка, це не тільки ти один, але це показує силу всієї команди. Звичайно, хотілося б отримати на найвищих змаганнях медалі в естафеті. Ми були чемпіонами Європи в естафетній гонці в 2018 році. Ну і такі улюблені мої гонки як переслідування, мас-старт. У персьюті у мене вже є медаль, хотілося б ще добре виступити і в мас старті.

До зимової Олімпіади у Пекіні ще 2 роки, так що можна і сильно опуститися, що вже і ставок медальних робити ніхто не буде. Але, звичайно, відповідальність і перед уболівальниками, і перед керівництвом збільшилася, і перед самим собою, звичайно. Але це чемпіонство мені додало впевненості, буду намагатися тримати результати в цьому сезоні на високому рівні, можливо, не завжди вийти на медальному, але буду дуже старатися", - зазначив Підручний.