В Україні триває будівництво сучасного біатлонного стадіону

Проект будівництва нового біатлонного стадіону у Буковелі розблокували та було виділено перші кошти.

Про це розповів керівник курорту Буковель Олександр Шевченко.

"Загальна вартість проекту будівництва стадіону сягає 300 мільйонів гривень. Перший транш на 50 мільйонів Поляницька сільрада, на землях якої в межах курорту Буковель будується стадіон, вже отримала. Стадіон буде в комунальній власності сільради", – розповів Шевченко.

Очікується, що стадіон здадуть в експлуатацію через два роки.

Нагадаємо, сестри Семеренко стали другими в естафеті чемпіонату Німеччини.

Раніше, російська біатлоністка отримала тривалу дискваліфікацію.