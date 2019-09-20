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Динамо мінімально перемогло Мальме
Вчора 21:45 1597
Олександрія на виїзді поступилася Вольфсбургу
Вчора 23:52 1045
Динамо - Мальме 1:0. Як це було
Вчора 21:45 10902
Вольфсбург - Олександрія: анонс і прогноз на матч Ліги Європи
Вчора 07:30 1246
Динамо - Мальме: анонс і прогноз на матч Ліги Європи
Вчора 06:48 3697
Шахтар у Харкові зазнав нищівної поразки від Манчестер Сіті
18.09.2019 23:51 1883
Шахтар - Манчестер Сіті 0:3. Як це було
18.09.2019 23:50 13052 1
Шахтар - Манчестер Сіті 0:3. Відео голів
18.09.2019 23:40 3674
Збірна України пробилась у плей-оф чемпіонату Європи
18.09.2019 18:39 8076
Бережна завоювала срібло чемпіонату світу
18.09.2019 17:54 922
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Про чергову поразку Динамо та пісумки туру УПЛ - Профутбол
Про чергову поразку Динамо та пісумки туру УПЛ - Профутбол Valeriy Ruchka
16.09.2019 17:15 992
Ібрагімович оформив черговий хет-трик у МЛС
Ібрагімович оформив черговий хет-трик у МЛС Valeriy Ruchka
16.09.2019 14:22 1086
Усе для України! Сергій Стаховський емоційно прокоментував перемогу в Кубку Девіса
Усе для України! Сергій Стаховський емоційно прокоментував перемогу в Кубку Девіса Андрій Твердохліб
15.09.2019 23:26 2903
Відео дня. Уболівальники на Олімпійському освистали Динамо після поразки від Десни
Відео дня. Уболівальники на Олімпійському освистали Динамо після поразки від Десни Андрій Твердохліб
15.09.2019 21:12 4505 3
Десна забила гол-красень у ворота Динамо
Десна забила гол-красень у ворота Динамо Андрій Твердохліб
15.09.2019 18:45 3372
Жахлива травма Тайсона у грі з Зорею. Моторошне відео
Жахлива травма Тайсона у грі з Зорею. Моторошне відео Андрій Твердохліб
15.09.2019 10:13 4755
Веспрем - Мотор: передматчеве тренування чемпіона України
Веспрем - Мотор: передматчеве тренування чемпіона України Valeriy Ruchka
15.09.2019 09:51 598
Фото дня. Чемпіон України забрендував літак під Лігу чемпіонів
Фото дня. Чемпіон України забрендував літак під Лігу чемпіонів Андрій Твердохліб
14.09.2019 23:02 1866
Легенда дня. 25 років тому Динамо здійснило епічний камбек у грі зі Спартаком
Легенда дня. 25 років тому Динамо здійснило епічний камбек у грі зі Спартаком Андрій Твердохліб
14.09.2019 20:50 2960 1
Вчинок дня! Екс-тренер Динамо підтримав хлопчика, якого зацькували в школі
Вчинок дня! Екс-тренер Динамо підтримав хлопчика, якого зацькували в школі Андрій Твердохліб
13.09.2019 20:39 1779
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У Букувелі побудують сучасний біатлонний стадіон

Сьогодні 16:31 345 0
В Україні триває будівництво сучасного біатлонного стадіону
У Букувелі побудують сучасний біатлонний стадіон
#Буковель, #Україна, #Біатлон

Джерело - biathlon-ua.org.

Проект будівництва нового біатлонного стадіону у Буковелі розблокували та було виділено перші кошти.

Про це розповів керівник курорту Буковель Олександр Шевченко.

"Загальна вартість проекту будівництва стадіону сягає 300 мільйонів гривень. Перший транш на 50 мільйонів Поляницька сільрада, на землях якої в межах курорту Буковель будується стадіон, вже отримала. Стадіон буде в комунальній власності сільради", – розповів Шевченко.

Очікується, що стадіон здадуть в експлуатацію через два роки.

Нагадаємо, сестри Семеренко стали другими в естафеті чемпіонату Німеччини.

Раніше, російська біатлоністка отримала тривалу дискваліфікацію.

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