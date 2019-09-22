Блашко виграла спринтерську гонку на ЛЧУ

Джерело - biathlon.com.ua.
У Чернігові відбувся етап літнього чемпіонату України з біатлону.
Найкращою у спринті серед жінок була Дар'я Блашко, яка пройшла дистанцію без єдиного промаху. У трійку найкращих потрапила Олена Підгрушна та Ольга Абрамова.
Результати жіночого спринту:
1. Дар'я Блашко (0+0) 20:11,3
2. Олена Підгрушна (0+1) +36,0
3. Ольга Абрамова (0+1) +56,7
4. Надія Бєлкіна (0+0) +59,9
5. Анастасія Меркушина (2+0) +1:12,5
6. Анна Кривонос (1+0) +1:28,8
Раніше, Тищенко виграв спринт на ЛЧУ.
Нагадаємо, у Букувелі побудують сучасний біатлонний стадіон.