Блашко виграла спринтерську гонку на ЛЧУ

Визначилися переможці у жіночому спринті на літньому чемпіонаті України із біатлону

У Чернігові відбувся етап літнього чемпіонату України з біатлону.

Найкращою у спринті серед жінок була Дар'я Блашко, яка пройшла дистанцію без єдиного промаху. У трійку найкращих потрапила Олена Підгрушна та Ольга Абрамова.

Результати жіночого спринту:

1. Дар'я Блашко (0+0) 20:11,3

2. Олена Підгрушна (0+1) +36,0

3. Ольга Абрамова (0+1) +56,7

4. Надія Бєлкіна (0+0) +59,9

5. Анастасія Меркушина (2+0) +1:12,5

6. Анна Кривонос (1+0) +1:28,8

Раніше, Тищенко виграв спринт на ЛЧУ.

Нагадаємо, у Букувелі побудують сучасний біатлонний стадіон.