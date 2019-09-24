Блашко знову тріумфувала на ЛЧУ

Визначилися переможці у жіночій гонці переслідуванні

Сьогодні, 24 вересня, у Чернігові відбулася гонка переслідування в рамках Літнього чемпіонату України.

Перемогу у гонці здобула Дар'я Блашко, яка показала відмінну стрільбу та біг.

Другою прийшла представниця Молдови Алла Гіленко. Оскільки вона виступала поза конкурсом, то друга сходинка у підсумку дісталася Анастасії Меркушині. Третьою стала Анастасія Рассказова.

Результати гонки переслідування:

1. Дар'я Блашко (0 + 0 + 0 + 0) 29:44,6

2. Анастасія Меркушина (3 + 1 + 0 + 0) + 2:36,5

3. Анастасія Рассказова (0 + 1 + 0 + 2) + 5:19,9

4. Катерина Свинаренко (0 + 0 + 0 + 0) + 5:39,0

5. Валерія Дмитренко (3 + 0 + 1 + 1) + 6:40,4

6. Оксана Коваленко (3 + 1 + 2 + 1) + 8:55,7

Раніше, Блашко виграла спринтерську гонку.

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