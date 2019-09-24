Блашко знову тріумфувала на ЛЧУ

Джерело - biathlon.com.ua.
Сьогодні, 24 вересня, у Чернігові відбулася гонка переслідування в рамках Літнього чемпіонату України.
Перемогу у гонці здобула Дар'я Блашко, яка показала відмінну стрільбу та біг.
Другою прийшла представниця Молдови Алла Гіленко. Оскільки вона виступала поза конкурсом, то друга сходинка у підсумку дісталася Анастасії Меркушині. Третьою стала Анастасія Рассказова.
Результати гонки переслідування:
1. Дар'я Блашко (0 + 0 + 0 + 0) 29:44,6
2. Анастасія Меркушина (3 + 1 + 0 + 0) + 2:36,5
3. Анастасія Рассказова (0 + 1 + 0 + 2) + 5:19,9
4. Катерина Свинаренко (0 + 0 + 0 + 0) + 5:39,0
5. Валерія Дмитренко (3 + 0 + 1 + 1) + 6:40,4
6. Оксана Коваленко (3 + 1 + 2 + 1) + 8:55,7
Раніше, Блашко виграла спринтерську гонку.
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