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Цимбал виграв гонку переслідування на ЛЧУ

Сьогодні 13:26 401 0
Богдан Цимбал випередив найближчого переслідувача на 40 секунд
Цимбал виграв гонку переслідування на ЛЧУ
#ЛЧУ, #Біатлон, #Цимбал

Джерело - biathlon.com.uа.

Сьогодні, 24 вересня, у Чернігові відбулася гонка переслідування в рамках Літнього чемпіонату України.

Першим у гонці прийшов Богдан Цимбал, який пройшов дистанцію з результатом 34:39,5. На другому місці опинився Руслан Бригадир, який програв чемпіонові 40,6 секунди, а бронза у Максима Івка (+1:02,5).

Результати гонки-переслідування:

1. Богдан Цимбал (1 + 0 + 0 + 1) 34: 39,5
2. Руслан Бригадир (0 + 1 + 3 + 0) + 40,6
3. Максим Івко (2 + 0 + 1 + 1) + 1:02,5
4. Руслан Ткаленко (2 + 0 + 2 + 2) + 1:11,7
5. Антон Дудченко (2 + 4 + 0 + 1) + 2:43,9
6. Андрій Доценко (2 + 2 + 2 + 2) + 2:55,6

Раніше, Тищенко виграв спринт на літньому чемпіонаті України.

Нагадаємо, у Букувелі побудують сучасний біатлонний стадіон.

 

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