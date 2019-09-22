Тищенко виграв спринт на літньому чемпіонаті України з біатлону

Джерело - biathlon.com.ua.
У Чернігові відбувся етап літнього чемпіонату України з біатлону.
Спринтерську гонку виграв Артем Тищенко, до трійки призерів потрапили Дмитро Підручний та Віталій Труш.
Результати чоловічого спринту:
1. Артем Тищенко (0+0) – 00:24:18,3
2. Дмитро Підручний (2+0) – +20,5
3. Віталій Труш (0+0) – +49,0
4. Сергій Семенов (0+2) – +01:03,09
5. Тарас Лесюк (2+1) – +01: 14,4
6. Руслан Бригадир (3+1) – +01:54,1
Нагадаємо, у Букувелі побудують сучасний біатлонний стадіон.
Раніше, сестри Семеренко стали другими в естафеті чемпіонату Німеччини.