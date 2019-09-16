В Німеччині закінчився чемпіонат із літнього біатлону

У Рупольдінгу відбулася жіноча естафета з літнього біатлону в рамках чемпіонату Німеччини.

Валя Семеренко та Віта Семеренко з колегою зі Словаччини з нулями в графі промахів стали другими в жіночій естафеті.

Естафета. жінки

Рупольдінг, Німеччина

15 вересня

1. 51:39,5 - Ліза Віттоцці (0+0), Федеріка Санфіліппо (0+0), Мікела Каррара (0+0)

2. 52: 57.2 +1:17,7 - Віта Семеренко (0+0), Валя Семеренко (0+0), Терезія Полякова (0+0)

3. 53: 20,8 +1:41,3 - Анна Вайдель (0+0), Ванесса Гінц (1+0), Маріон Дайгентеш (1+0)

Раніше, Фуркад став кандидатом в члени комісії МОК.

Нагадаємо, помер легендарний норвезький біатлоніст Хальвард Ханеволд.