Російська біатлоністка отримала тривалу дискваліфікацію

Росіянка відмовлялася проходити допінг-тести

Російська біатлоністка Маргарита Васильєва отримала дискваліфікацію за порушення антидопінгових правил.

Антидопінгова комісія Міжнародного союзу біатлоністів (IBU) винесла рішення про дискваліфікацію Васильєвої на 18 місяців. Таким чином 28-річна спортсменка зможе відновити кар'єру у березні 2021 року.

Росіянка тричі пропустила процедуру допінг-тестування, чим порушила антидопінгові правила.

Нагадаємо, сестри Семеренко стали другими в естафеті чемпіонату Німеччини.

Раніше, Фуркад став кандидатом в члени комісії МОК.