Джерело - xsport.ua.
П'ятиразовий олімпійський чемпіон з біатлону Мартен Фуркад виграв голосування за право стати кандидатом в члени комісії спортсменів Міжнародного олімпійського комітету (МОК) від Франції.
Про це повідомляє Nordique.
Фуркад виграв конкуренцію у стрибуна з жердиною Рено Лавіллені.
Біатлоніст візьме участь у виборах двох нових членів комісії у 2022 році, голосування має відбутися під час Олімпійських ігор в Пекіні.
Нагадаємо, помер легендарний норвезький біатлоніст Хальвард Ханеволд.
Раніше, Віта Семеренко здобула бронзу чемпіонату світу.