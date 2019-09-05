Мартен Фуркад може стати членом МОК

П'ятиразовий олімпійський чемпіон з біатлону Мартен Фуркад виграв голосування за право стати кандидатом в члени комісії спортсменів Міжнародного олімпійського комітету (МОК) від Франції.

Про це повідомляє Nordique.

Фуркад виграв конкуренцію у стрибуна з жердиною Рено Лавіллені.

Біатлоніст візьме участь у виборах двох нових членів комісії у 2022 році, голосування має відбутися під час Олімпійських ігор в Пекіні.

Нагадаємо, помер легендарний норвезький біатлоніст Хальвард Ханеволд.

Раніше, Віта Семеренко здобула бронзу чемпіонату світу.