Українська збірна розпочала підготовку до нового сезону

Чоловіча та жіноча збірні України розпочали підготовку до нового сезону.

Про це повідомляє biathlon.com.ua.

Чоловіча команда вирушила в Буковель. До її складу увійшли Дмитро Підручний, Артем Прима, Руслан Ткаленко, Артем Тищенко, Тарас Лесюк, Віталій Труш, Богдан Цимбал та Антон Дудченко.

Займатися їх підготовкою будуть старший тренер Юрай Санітра і його асистенти Олексій Кравченко, Ігор Ященко та Роман Прима.

Жіноча збірна поїхала в Раубічі, Білорусь. У складі Олена Підгрушна, Юлія Журавок, Ольга Абрамова, Дар'я Блашко, Надія Бєлкіна, Анна Кривонос, Катерина Бех, Анастасія Рассказова і Оксана Москаленко.

Тренувати їх будуть Валерій Лєсников, Володимир Махлай, Олександр Біланенко та Ілля Лопухов. На першому зборі у програмі робота над стрільбою.

У Буковель вирушили і представники команди Б. Це Руслан Бригадир, Владислав Кошовець, Юрій Ситник і Сергій Телень.

Сергій Семенов готується індивідуально.

Нагадаємо, що російських біатлоністів дискваліфікували через допінг.

Раніше повідомлялося, що Підручному було надано найвище спортивне звання.

Джерело - biathlon.com.ua.