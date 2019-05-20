Російські біатлоністи дискваліфіковані через допінг

Біатлоністи Максим Буртасов і Олексій Корнєв отримали річні дискваліфікації. Відлік покарання почався з 11 квітня 2019 року.
Обидва спортсмени були викриті в порушенні антидопінгових правил — вони пропустили три позазмагальних тестів протягом року.
Буртасов вигравав бронзу і срібло на Універсіаді-2015 року, а Корнєв завойовував золото на Всесвітніх військових іграх у 2017 році.
Раніше в застосуванні допінгу підозрювалися четверо російських біатлоністів — Євген Устюгов, Світлана Слєпцова, Олександр Печонкін і Олександр Чернишов.
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Джерело - Чемпіон.