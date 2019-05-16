Підручному надано найвище спортивне звання

Українському біатлоністу Дмитру Підручному присвоєно звання Заслужений майстер спорту України.

Про це повідомив Міністр молоді та спорту України Ігор Жданов.

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"Із задоволенням і гордістю за український спорт підписав наказ і посвідчення про присвоєння нашому біатлоністу Дмитру Підручному звання Заслужений майстер спорту України.

Блискуча і вольова перемога Дмитра на чемпіонаті світу з біатлону вже увійшла в історію звершень всього українського народу. Вітаю, Дмитро. Пишаємося твоїми досягненнями. Бажаю нових перемог", - написав Жданов.