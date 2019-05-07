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Українська біатлоністка завершила кар'єру в 24 роки

Українська біатлоністка Марія Кручова завершила спортивну кар'єру.

Про це повідомляє XSPORT з посиланням на державного тренера збірної України Євгена Колупаєва.

За словами функціонера спортсменка вирішила зосередитися на особистому житті і незабаром виходить заміж. До складу збірної України для підготовки до наступного сезону тернопільська біатлоністка не включена.

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Відзначимо, що обранцем Кручової є російський біатлоніст Олександр Логінов, який посів друге місце в загальному заліку Кубка світу нинішнього сезону.

Найвищим досягненням у кар'єрі 24-річної біатлоністки є перемога в спринті на етапі юніорського Кубка світу 2015 року, а також третє місце в парі з Віталієм Трушем в одиночній змішаній естафеті Кубка IBU нинішнього сезону. Цього року спортсменка також дебютувала на етапі Кубка світу в американському Солт-Лейк-Сіті, де посіла 73 місце в спринті.

Нагадаємо, німецька біатлоністка завершила кар'єру в 25 років.

 

Джерело - Xsport.

#Кручова, #Біатлон, #Збірна України
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