Оприлюднили календар Кубка світу 2019-2020

Наступний сезон в Кубку світу буде складатися з 9 європейських етапів.
У календар Кубка світу повертається французький Ансі та вибуває італійський Антгольц, де з 13 по 23 лютого пройде щорічний чемпіонат світу.
Розклад Кубка світу з біатлону 2019-2020:
1-й етап: Естерсунд (Швеція) - 30 листопада - 8 грудня;
2-й етап: Гогфільцен (Австрія) - 13-15 грудня
3-й етап: Ансі (Франція) - 19-22 грудня
4-й етап: Обергоф (Німеччина) - 9-12 січня
5-й етап: Рупольдинг (Німеччина) - 15-19 січня
6-й етап: Поклюка (Словенія) - 23-26 січня
7-й етап: Нове-Мєсто (Чехія) - 5-8 березня
8-й етап: Контіолагті (Фінляндія) - 12-15 березня
9-й етап: Голменколлен (Норвегія) - 20-22 березня
Звання чинних володарів Кубка світу в сезоні 2019-2020 захищатимуть Доротея Вірер (Італія) і Йоганнес Бо (Норвегія).
Нагадаємо, збірна України готуватиметься до наступного сезону без старшого тренера.
Джерело - Чемпіон.