Оприлюднили календар Кубка світу 2019-2020

Наступний сезон в Кубку світу буде складатися з 9 європейських етапів.

У календар Кубка світу повертається французький Ансі та вибуває італійський Антгольц, де з 13 по 23 лютого пройде щорічний чемпіонат світу.

Розклад Кубка світу з біатлону 2019-2020:

1-й етап: Естерсунд (Швеція) - 30 листопада - 8 грудня;

2-й етап: Гогфільцен (Австрія) - 13-15 грудня

3-й етап: Ансі (Франція) - 19-22 грудня

4-й етап: Обергоф (Німеччина) - 9-12 січня

5-й етап: Рупольдинг (Німеччина) - 15-19 січня

6-й етап: Поклюка (Словенія) - 23-26 січня

7-й етап: Нове-Мєсто (Чехія) - 5-8 березня

8-й етап: Контіолагті (Фінляндія) - 12-15 березня

9-й етап: Голменколлен (Норвегія) - 20-22 березня

Звання чинних володарів Кубка світу в сезоні 2019-2020 захищатимуть Доротея Вірер (Італія) і Йоганнес Бо (Норвегія).

Нагадаємо, збірна України готуватиметься до наступного сезону без старшого тренера.

Джерело - Чемпіон.