Німецька біатлоністка завершила кар'єру в 25 років

Німецька біатлоністка Луїза Куммер прийняла рішення завершити спортивну кар'єру у віці 25 років.
Про що повідомила у своєму Фейсбуці.
"Іноді одні хороші події повинні закінчитися, щоб на їх місце прийшли інші. Я вирішила завершити спортивну кар'єру, перевернути цю важливу сторінку свого життя і почати нову главу", - зазначила екс-спортсменка.
Куммер була чемпіонкою Європи 2016 умас-старті, виграла срібло ЧЄ в сингл-міксті (2016). У складі німецької команди вона двічі ставала переможницею естафетних гонок на етапах Кубка світу (2014 і 2015).
Нагадаємо, що Підгрушна навпаки вирішила продовжити кар'єру.
Раніше повідомлялось, що Варвинець може пропустити наступний біатлонний сезон.
Джерело - Facebook Луїзи Куммер.