Німецька біатлоністка завершила кар'єру в 25 років

Німецька біатлоністка Луїза Куммер прийняла рішення завершити спортивну кар'єру у віці 25 років.

Про що повідомила у своєму Фейсбуці.

"Іноді одні хороші події повинні закінчитися, щоб на їх місце прийшли інші. Я вирішила завершити спортивну кар'єру, перевернути цю важливу сторінку свого життя і почати нову главу", - зазначила екс-спортсменка.

Куммер була чемпіонкою Європи 2016 умас-старті, виграла срібло ЧЄ в сингл-міксті (2016). У складі німецької команди вона двічі ставала переможницею естафетних гонок на етапах Кубка світу (2014 і 2015).

Нагадаємо, що Підгрушна навпаки вирішила продовжити кар'єру.

Раніше повідомлялось, що Варвинець може пропустити наступний біатлонний сезон.

Джерело - Facebook Луїзи Куммер.