Варвинець може пропустити наступний біатлонний сезон

Українка не планує найближчим часом відновлювати спортивну кар'єру із-за проблем з колінами.

Про це повідомив президент Федерації біатлону України Володимир Бринзак.

На старті нинішнього року Варвинець дала зрозуміти, що більш предметно говорити про повернення в біатлон можна буде навесні, проте з того часу проблеми Ірини продовжили нагадувати про себе.

Весь минулий сезон біатлоністка пропустила, — сказав Бринзак.

26-річна біатлоністка останні кілька років являлася основною в складі збірної. На Олімпіаді в Пхенчхані Ірина Варвинець виступала в індивідуальній гонці, змішаній естафеті та класичної жіночій естафеті. На її рахунку срібло чемпіонату світу-2017, а також шість медалей на чемпіонаті Європи.

Раніше повідомлялося, Джима не думала про повернення в команду. Також, Ймовірність повернення Коукалової - 50/50.

Джерело - ФБУ.