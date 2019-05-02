Підгрушна продовжить професіональну кар'єру

Капітан жіночої збірної України Олена Підгрушна продовжить спортивну кар'єру після запалення серцевого м'яза.

Про це повідомляє Біатлон України.

В результаті обстеження лікарі не виявили протипоказань для активних занять спортом. А, враховуючи велике бажання Олени продовжити змагатися, вже на першому тренувальному зборі вона зможе працювати нарівні з іншими спортсменками.

Після консультацій президента федерації України Володимира Бринзака, тренерів команди і самої спортсменки, прийнято рішення, що передсезонну підготовку Підгрушна проводитиме в загальній групі.

Нагадаємо, Меркушина і сестри Семеренко готуватимуться до сезону за індивідуальною програмою.

Також, Джима не думала про повернення в команду.

Джерело - Біатлон України.