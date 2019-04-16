Джима не думала про повернення в команду

Повернення в команду, роман з тренером та методи заробляння журналістів.

Про це розповіла українська біатлоністка Юлія Джима для Biathlon.com.ua.

"Повернення в команду? Чи не замислювалася про це. Андріюк? Напевно ж, йому хтось щось сказав, а він це озвучив. Ну, сарафанне радіо, а що мені йому говорити? У мене в цьому плані своя логіка. Якщо про це сказали, значить, це було комусь для чогось потрібно. Йому дали інфу, він її видав. У нього свої методи заробляння грошей".

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"Насправді я навіть не знаю, як я ще залишилася [в біатлоні]. Ну, знаєш, я вірю в долю. І я вважаю, що золото в Поклюці було для мене таким собі бонусом, і я сказала собі, що ось, молодець, знайшла в собі сили, незважаючи ні на що, працювала над собою — і ось результат", - сказала біатлоністка.

Раніше стало відомо, що Джима може взяти паузу в спортивній кар'єрі.

Джерело - biathlon.com.ua.