Три українські біатлоністки готуватимуться до сезону за індивідуальною програмою

Про це повідомляє Український біатлон.

Анастасія Меркушина продовжить готуватися до сезону під керівництвом свого батька Олега Меркушина. Таку ж можливість отримали Валентина і Віта Семеренко. Їх буде тренувати Григорій Шамрай.

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Незрозумілою залишається ситуація з Юлією Джим, яка поки що не підписала контракт з Міністерством молоді та спорту України на наступний сезон, але включена до складу команди. Немає визначеності і з Оленою Підгрушної, яка за результатами минулого сезону не виконала норматив для отримання ставки по лінії міністерства, поки її імені в складі команди немає. Немає в складі й Ірини Варвинець, яка продовжує відновлювати після травми.

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Крім Меркушиної та сестер Семеренко, в основній групі будуть готуватися Юлія Журавок, Надія Бєлкіна, Яна Бондар, Дар'я Блашко, Ольга Абрамова й Анна Кривонос (і, можливо, Джима). Тренувати основу будуть: Валерій Лесніков (функціональна готовність), Володимир Махлай і Олександр Біланенко (стрільба).

За одним графіком з першою збірною готуватиметься і група дівчат під керівництвом Іллі Лопухова та Валентини Шевченко. Склад наступний: Катерина Бех, Анастасія Рассказова і Оксана Москаленко. А Любов Кип'яченкова і Христина Дмитренко увійшли до складу команди Б, якою керуватиме Микола Паніткін.

Перші збори команд розпочнуться 21 травня о Раубичах.

Нагадаємо, Джима не думала про повернення в команду.

Джерело - Український біатлон.