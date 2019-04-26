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Меркушина і сестри Семеренко готуватимуться до сезону за індивідуальною програмою

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Меркушина і сестри Семеренко готуватимуться до сезону за індивідуальною програмою

Три українські біатлоністки готуватимуться до сезону за індивідуальною програмою

Про це повідомляє Український біатлон.

Анастасія Меркушина продовжить готуватися до сезону під керівництвом свого батька Олега Меркушина. Таку ж можливість отримали Валентина і Віта Семеренко. Їх буде тренувати Григорій Шамрай.

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Незрозумілою залишається ситуація з Юлією Джим, яка поки що не підписала контракт з Міністерством молоді та спорту України на наступний сезон, але включена до складу команди. Немає визначеності і з Оленою Підгрушної, яка за результатами минулого сезону не виконала норматив для отримання ставки по лінії міністерства, поки її імені в складі команди немає. Немає в складі й Ірини Варвинець, яка продовжує відновлювати після травми.

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Крім Меркушиної та сестер Семеренко, в основній групі будуть готуватися Юлія Журавок, Надія Бєлкіна, Яна Бондар, Дар'я Блашко, Ольга Абрамова й Анна Кривонос (і, можливо, Джима). Тренувати основу будуть: Валерій Лесніков (функціональна готовність), Володимир Махлай і Олександр Біланенко (стрільба).

За одним графіком з першою збірною готуватиметься і група дівчат під керівництвом Іллі Лопухова та Валентини Шевченко. Склад наступний: Катерина Бех, Анастасія Рассказова і Оксана Москаленко. А Любов Кип'яченкова і Христина Дмитренко увійшли до складу команди Б, якою керуватиме Микола Паніткін.

Перші збори команд розпочнуться 21 травня о Раубичах.

Нагадаємо, Джима не думала про повернення в команду.

Джерело - Український біатлон.

#Меркушина, #Семеернко, #Валентина Семеренко, #Віта Семеренко, #Джима, #Підгрушна
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