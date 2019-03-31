Президент Федерації біатлону України Володимир Бринзак впевнений, що українська команда зможе провести підготовку до сезону без старшого тренера і зі спеціалістами, які залишилися в команді.

Слова керманича федерації наводить iSport.

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"Влітку не буде старшого тренера. Взимку вже хтось буде відповідати за всю команду і, власне, представляти її на етапах Кубка світу, потім вже розв'язуватимемо це питання. Готуватися дівчата будуть командно, без головного тренера. Так уже сталося, що після закінчення сезону тренер в такому форматі не захотів працювати, але я думаю, що наші фахівці, які вже працюють з командою і продовжать це робити, впораються", - сказав Бринзак.

Раніше Бринзак заявив, що відставка Прокуніна була рішенням самого фахівця.

Нагадаємо, головний тренер жіночої збірної України з біатлону Андрій Прокунін пішов у відставку після закінчення сезону-2018/19.

Джерело - iSport.