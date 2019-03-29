Прокунін покинув пост тренера збірної України

Російський фахівець Андрій Прокунін покинув пост старшого тренера жіночої збірної України з біатлону.
Про це повідомив сам екс-біатлоніст.
"Хочу повідомити, що з сьогоднішнього дня я не є старшим тренером жіночої збірної України. Той формат роботи, який був запропонований федерацією, не влаштовує мене, як тренера.
Я хочу рости, розвиватися, але у зв'язку з тим, що багато спортсменки перебувають на індивідуальній підготовці з особистими тренерами, я не бачу можливості для самореалізації. Тому я прийняв рішення залишити цю посаду, і дати можливість реалізуватися в цій ролі іншим фахівцям", - заявив Прокунін.
Нагадаємо, що Меркушина бігтиме лижний марафон.
Раніше Йоганесс Бо не зміг перемогти на чемпіонаті Норвегії.
Джерело - biathlon.com.ua.