Прокунін покинув пост тренера збірної України

Російський фахівець Андрій Прокунін покинув пост старшого тренера жіночої збірної України з біатлону.

Про це повідомив сам екс-біатлоніст.

"Хочу повідомити, що з сьогоднішнього дня я не є старшим тренером жіночої збірної України. Той формат роботи, який був запропонований федерацією, не влаштовує мене, як тренера.

Я хочу рости, розвиватися, але у зв'язку з тим, що багато спортсменки перебувають на індивідуальній підготовці з особистими тренерами, я не бачу можливості для самореалізації. Тому я прийняв рішення залишити цю посаду, і дати можливість реалізуватися в цій ролі іншим фахівцям", - заявив Прокунін.