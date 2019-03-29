Українська біатлоністка Анастасія Меркушина продовжить сезон виступом на лижному марафоні в Тисовці.

Про це вона розповіла в інтерв'ю телеканалу Xsport.

Актуально: Біатлонна збірна України повернулася додому

"Так, сезон для мене не закінчується і я планую бігти лижний марафон у Тисовці. Моя позиція така: якщо серце працює, то воно повинно працювати. Йому не можна після навантажень швидко зупинятися, кидати все. Це буде проста, більше відновлювального плану робота, аеробне навантаження. Я просто стежу за своїм здоров'ям, за своїм самопочуттям, і вже готую базу до наступного року", - заявила спортсменка.