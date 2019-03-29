Йоганесс Бо не зміг перемогти на чемпіонаті Норвегії

Переможець загального заліку Кубка світу сезону 2018/19 Йоганнес Бо не зміг завоювати золото чемпіонату Норвегії в індивідуальній гонці.
Володар малого Кришталевого глобуса в заліку индивидуалок фінішував лише четвертим, поступившись також своєму старшому брату Тар'єю Бе.
Чемпіонат Норвегії.
Ол. Індивідуальна гонка.
чоловіки
1. Синдре Петтерсен - 51.39,0 (1+1+0+0).
2. Тар'єй Бо - +31,0 (0+1+0+1).
3. Ерленд Бйонтегорд - +1.17,0 (0+2+0+1).
4. Йоганнес Бо - +1.54,0 (3+0+1+0).
5. Ларс Хельге Біркеланд - +2.09,0 (1+0+1+2).
Відзначимо, що переможницею жіночої індивідуальної гонки на чемпіонаті Норвегії стала Хільде Фенне.
Нагадаємо, що чоловіча збірна України збільшила квоту на наступний сезон Кубка світу.
Раніше повідомлялося, що Фуркад готується включитися у боротьбу за титули вже наступного сезону
Джерело - Чемпіон.