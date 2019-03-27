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Чоловіча збірна України збільшила квоту на наступний сезон Кубка світу

За підсумками виступу на Кубку світу 2018/19 чоловіча збірна України збільшила квоту на наступний сезон. У Кубку націй українці посіли 10-е місце, що дасть можливість задіяти в гонках по 5 біатлоністів. Жіноча збірна України зберегла квоту на наступний сезон.

Українки посіли 7-е місце, що на одну позицію нижче позиції в Кубку націй сезоном раніше. Українки також матимуть можливість використовувати в гонках по 5 біатлоністок

Нагадаємо, біатлонна збірна України повернулася додому.

Раніше Тищенко та Журавок потрапили до ТОП-3 снайперів сезону.

Джерело - Чемпіон.

#Біатлон, #Кубок світу, #IBU
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