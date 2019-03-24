Бо побив рекорд Фуркада

Норвежець став новим найкращим біатлоністом світу

25-річний норвезький біатлоніст Йоганнес Бо здобув 15 перемог в одному сезоні і став за цим показником найкращим спортсменом в історії.

Бо перевершив досягнення француза Мартена Фуркада, яке дорівнювало 14 перемогам. Епохальною для норвежця стала гонка переслідування в Гольменколлені.

Відзначимо, що 24 березня Бо отримає можливість оновити власний рекорд у мас-старті.

Актуально: Кубок світу. Онлайн-трансляція чоловічого мас-старту в Гольменколлені

Нагадаємо, Підручний — єдиний представник України в останній гонці сезону.

Джерело - Чемпіон.