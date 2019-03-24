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Бо побив рекорд Фуркада

Сьогодні 15:58 647 0
Норвежець став новим найкращим біатлоністом світу
Бо побив рекорд Фуркада

25-річний норвезький біатлоніст Йоганнес Бо здобув 15 перемог в одному сезоні і став за цим показником найкращим спортсменом в історії.

Бо перевершив досягнення француза Мартена Фуркада, яке дорівнювало 14 перемогам. Епохальною для норвежця стала гонка переслідування в Гольменколлені.

Відзначимо, що 24 березня Бо отримає можливість оновити власний рекорд у мас-старті.

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Нагадаємо, Підручний — єдиний представник України в останній гонці сезону.

Джерело - Чемпіон.

#Кубок світу, #рекорд, #Бо, #IBU, #Гольменколлен
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