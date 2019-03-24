Трансляція біатлону на Чемпіоні

Сьогодні, 24-го березня, у норвезькому Гольменколлені на останньому етапі Кубка світу з біатлону відбудеться чоловіча гонка з масовим стартом.

Українська команда буде представлена лише одним спортсменом.

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Онлайн-трансляцію можна буде переглянути на Чемпіоні. Початок о 17:30 за Києвом.

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Відеотрансляція буде доступна за 15 хвилин до початку гонки.

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Нагадаємо, напередодні Бо здобув 15 перемогу в сезоні.

Джерело - Чемпіон.