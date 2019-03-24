Сьогодні, 24-го березня, у норвезькому Гольменколлені на останньому етапі Кубка світу з біатлону відбудеться чоловіча гонка з масовим стартом.
Українська команда буде представлена лише одним спортсменом.
Важливо: Біатлон онлайн. Сезон 2018/19: день за днем
Онлайн-трансляцію можна буде переглянути на Чемпіоні. Початок о 17:30 за Києвом.
Актуально: Біатлон онлайн — пряма трансляція
Відеотрансляція буде доступна за 15 хвилин до початку гонки.
Дивіться на Чемпіоні: Кубок світу. Онлайн-трансляція жіночого мас-старту в Гольменколлені
Нагадаємо, напередодні Бо здобув 15 перемогу в сезоні.
Джерело - Чемпіон.