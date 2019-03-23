Фуркад оголосив про завершення кар'єри

Французький біатлоніст Сімон Фуркад прийняв рішення завершити кар'єру. Брат Мартена Фуркада більше не буде виступати на офіційних змаганнях.

Про це сказав сам спортсмен.

"Біатлон - головна частина мого життя, тому хочу сказати, що я прожив кращі роки на цій роботі. Спасибі всім! Мені важко виходити на пенсію, але я впевнений, що не буду далеко від біатлону. Всі були частиною моєї історії тут, так що спасибі велике", - сказав Фуркад.

Сімон Фуркад є чемпіоном світу 2009 року в змішаній естафеті, на його рахунку три срібла і одна бронза чемпіонату світу. Він 9 разів потрапляв на індивідуальний подіум етапів Кубка світу (7 срібних і 2 бронзових нагороди) і 22 рази - в командних гонках (8 золотих, 6 срібних, 8 бронзових). Також в його активі - Малий кришталевий глобус у заліку індивідуальних гонок сезону 2011/12.

Нагадаємо, Бо переміг у спринті та здобув Малий кришталевий глобус,

Також, Бо виграв 15-ту гонку в сезоні.

Джерело - Чемпіон.