Віта Семеренко: Це найгірший сезон у моїй кар'єрі

Українська біатлоністка Віта Семеренко розчарована своїми виступами у сезоні 2018-2019

Про це розповіла сама спортсменка.

"Сезон взагалі був дуже важким - найгіршим в моїй спортивній кар'єрі. Навіть в гонку переслідування за весь сезон потрапляла 4 або 5 разів. Чесно кажучи, такого виступу від себе не очікувала.

А взагалі, рада, що сезон закінчився. Зараз хочеться ненадовго взагалі забути про спорт, повністю оточити себе сімейними любов'ю і турботою", - сказала Семеренко.