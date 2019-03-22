Словацька біатлоністка Анастасія Кузьміна виграла Малий кришталевий глобус у заліку спринтерських гонок на Кубку світу в сезоні-2018/19.
Вона набрала 371 очко та випередила найближчу переслідувачку — італійку Доротею Вірер на 41 очко.
Щодо українок, то найкращою стала Віта Семеренко, яка посіла 30 позицію.
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Кубок світу
Залік спринтів
Після 9 гонок з 9
1. Анастасія Кузьміна (Словаччина) - 371
2. Доротея Вірер (Італія) - 330
3. Марте Ольсбу-Ройселанн (Норвегія) - 326
4. Ліза Віттоцці (Італія) - 309
5. Кайса Мякяряйнен (Фінляндія) - 280
6. Моніка Гойніш (Польща) - 238
...
30. Віта Семеренко (Україна) - 99
37. Олена Підгрушна (Україна) - 78
48. Валентина Семеренко (Україна) - 54
50. Анастасія Меркушина (Україна) - 52
51. Юлія Джима (Україна) - 52
65. Яна Бондар (Україна) - 23
Нагадаємо, напередодні Кузьміна тріумфувала у спринті на останньому етапі Кубка світу.
Тим часом Семеренко заявила, що всі хочуть додому.
Джерело - Чемпіон.