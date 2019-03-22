Словачка стала найкращою в цій дисципліні

Словацька біатлоністка Анастасія Кузьміна виграла Малий кришталевий глобус у заліку спринтерських гонок на Кубку світу в сезоні-2018/19.

Вона набрала 371 очко та випередила найближчу переслідувачку — італійку Доротею Вірер на 41 очко.

Щодо українок, то найкращою стала Віта Семеренко, яка посіла 30 позицію.

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Кубок світу

Залік спринтів

Після 9 гонок з 9

1. Анастасія Кузьміна (Словаччина) - 371

2. Доротея Вірер (Італія) - 330

3. Марте Ольсбу-Ройселанн (Норвегія) - 326

4. Ліза Віттоцці (Італія) - 309

5. Кайса Мякяряйнен (Фінляндія) - 280

6. Моніка Гойніш (Польща) - 238

...

30. Віта Семеренко (Україна) - 99

37. Олена Підгрушна (Україна) - 78

48. Валентина Семеренко (Україна) - 54

50. Анастасія Меркушина (Україна) - 52

51. Юлія Джима (Україна) - 52

65. Яна Бондар (Україна) - 23

Нагадаємо, напередодні Кузьміна тріумфувала у спринті на останньому етапі Кубка світу.

Тим часом Семеренко заявила, що всі хочуть додому.

Джерело - Чемпіон.