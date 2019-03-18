У титулованого француза видався провальний сезон

Став відомий склад збірної Франції з біатлону на етап Кубка світу в норвезькому Гольменколлені, який відбудеться з 21 до 24 березня.

Мартен Фуркад пропустить етап.

Чоловічу збірну представлять Арістід Бегю, Фаб'єн Клод, Сімон Детьє, Кентен Фійон-Має, Симон Фуркад, Антонін Гігон, Емільєн Жакелен.

Серед жінок на етап поїдуть Селья Емоньє, Анаїс Бескон, Жустін Брезаз, Клое Шевальє, Каролін Коломбо, Жюлья Симон.

Нагадаємо, в складі української команди поїде Яна Бондар.

Натомість Юлія Джима може пропустити наступний сезон.

Джерело - Федерація лижних видів спорту Франції.