Став відомий склад збірної Франції з біатлону на етап Кубка світу в норвезькому Гольменколлені, який відбудеться з 21 до 24 березня.
Мартен Фуркад пропустить етап.
Чоловічу збірну представлять Арістід Бегю, Фаб'єн Клод, Сімон Детьє, Кентен Фійон-Має, Симон Фуркад, Антонін Гігон, Емільєн Жакелен.
Серед жінок на етап поїдуть Селья Емоньє, Анаїс Бескон, Жустін Брезаз, Клое Шевальє, Каролін Коломбо, Жюлья Симон.
Нагадаємо, в складі української команди поїде Яна Бондар.
Натомість Юлія Джима може пропустити наступний сезон.
Джерело - Федерація лижних видів спорту Франції.