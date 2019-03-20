На українську команду очікує два дебюти

21 березня у норвезькому Гольменколлені розпочнеться останній етап Кубка світу з біатлону сезону 2018\2019 років.

Тренери жіночої збірної України визначилися зі складом на звітний старт.

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Першою з українок стартує Валя Семеренко під 15 номером. 25-ю вийде на дистанцію Анастасія Меркушина, 35 стартує Яна Бондар, 38-ю - Віта Семеренко, 60-ю - Анна Кривонос, 66-ю - Надія Бєлкіна, 89-ю - Катерина Бех.

Нагадаємо, Журавок відправиться на збір зі збірною України. А Бєлкіна стала 5-ю в загальному заліку Кубка IBU.

Джерело - Український біатлон.