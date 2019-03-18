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Бєлкіна стала 5-ю у загальному заліку Кубка IBU

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Українка у когорті найкращих спортсменок
Бєлкіна стала 5-ю у загальному заліку Кубка IBU

17 березня мас-стартами завершився сезон Кубка IBU.

Найкращою серед українок у загальному заліку стала Надія Бєлкіна, яка закінчила сезон на 5-му місці. 28-річна біатлоністка набрала 544 очки.

Юлія Журавок стала 16-ю (344 очка), Ольга Абрамова - 21-ю (306), Яна Бондар - 23-ю (282).

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Переможницею загального заліку Кубка IBU стала росіянка Вікторія Сливко.

Нагадаємо, Бєлкіна та ще шість українок поїдуть на останній етап Кубка світу.

Тим часом Фуркад пропустить етап Кубка світу в Гольменколлені.

Джерело - Чемпіон.

#Кубок IBU, #Бєлкіна, #Журавок, #Абрамова, #Бондар
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