Семеро українок поїдуть на етап Кубка світу в Гольменколлен

Двоє спортсменок дебютує на змаганнях такого рівня

Став відомий склад збірної України на останній етап Кубка світу в Гольменколлені.

Про це повідомляє Біатлон України.

Україну представлять сестри Семеренко, Анастасія Меркушина, Катерина Бех, Анна Кривонос, Яна Бондар та Надія Бєлкіна.

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Кривонос та Бех дебютують на етапах Кубка світу. Бех та Бєлкіна мають окрему квоту на цей етап. Катерина заслужила потрапляння в Гольменколлен після перемоги на Юніорському чемпіонаті світу, а Надія отримала квоту, потрапивши в ТОП-10 загального заліку Кубка IBU.

Важливо: Україна - на підсумковому 5-му місці в медальному заліку ЧС-2019

Етап в Гольменколлені розпочнеться 21 березня.

Нагадаємо, Юлія Джима може пропустити наступний сезон.

Джерело - Біатлон України.