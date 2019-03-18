Семеро українок поїдуть на етап Кубка світу в Гольменколлен

Став відомий склад збірної України на останній етап Кубка світу в Гольменколлені.
Про це повідомляє Біатлон України.
Україну представлять сестри Семеренко, Анастасія Меркушина, Катерина Бех, Анна Кривонос, Яна Бондар та Надія Бєлкіна.
Актуально: Біатлон онлайн. Сезон 2018/19: день за днем
Кривонос та Бех дебютують на етапах Кубка світу. Бех та Бєлкіна мають окрему квоту на цей етап. Катерина заслужила потрапляння в Гольменколлен після перемоги на Юніорському чемпіонаті світу, а Надія отримала квоту, потрапивши в ТОП-10 загального заліку Кубка IBU.
Важливо: Україна - на підсумковому 5-му місці в медальному заліку ЧС-2019
Етап в Гольменколлені розпочнеться 21 березня.
Нагадаємо, Юлія Джима може пропустити наступний сезон.
Джерело - Біатлон України.