Дмитра прибережуть на одиночний мікст

Завтра, 13 березня, у шведському Естерсунді чемпіонат світу з біатлону продовжиться індивідуальною гонкою у чоловіків.

Став відомий стартовий склад збірної України на гонку.

Раній стартовий номер, 18-й, має Артем Тищенко, всі інші розпочнуть перегони пізніше.

Чемпіонат світу

12 березня. Естерсунд (Швеція)

17:10. Чоловіки. індивідуальна гонка

18. Артем Тищенко

51. Сергій Семенов

80. Руслан Ткаленко

96. Віталій Труш

Нагадаємо, Підручний після переможної гонки він проспав 11 годин.

Раніше Дмитро Підручний став чемпіоном світу в переслідуванні. Тим часом досягнення Дмитра відзначив Андрій Дериземля.

Джерело - Чемпіон.