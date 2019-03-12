Завтра, 13 березня, у шведському Естерсунді чемпіонат світу з біатлону продовжиться індивідуальною гонкою у чоловіків.
Став відомий стартовий склад збірної України на гонку.
Раній стартовий номер, 18-й, має Артем Тищенко, всі інші розпочнуть перегони пізніше.
Чемпіонат світу
12 березня. Естерсунд (Швеція)
17:10. Чоловіки. індивідуальна гонка
18. Артем Тищенко
51. Сергій Семенов
80. Руслан Ткаленко
96. Віталій Труш
Нагадаємо, Підручний після переможної гонки він проспав 11 годин.
Раніше Дмитро Підручний став чемпіоном світу в переслідуванні. Тим часом досягнення Дмитра відзначив Андрій Дериземля.
Джерело - Чемпіон.