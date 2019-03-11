Українка отримає шанс виступити на етапі Кубка світу

21-річна українська біатлоністка Анна Кривонос потрапить до складу збірної України на останній етап Кубка світу в Гольменколлені.

Про це повідомляє Sport Arena.

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Крім Кривонос, на останньому етапі Кубка світу в складі України дебютує Катерина Бех, яка здобула це право завдяки виступу на юніорському Чемпіонаті світу. Її участь не впливатиме на квоту українок. Бех має особисту квоту.

Етап Кубка світу в Гольменколлені відбудеться з 21 по 24 березня.

Нагадаємо, Підручний здобув історичну медаль для України.

Тим часом Підручний отримав золоту нагороду чемпіона світу.

Джерело - Sportarena.