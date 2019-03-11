21-річна українська біатлоністка Анна Кривонос потрапить до складу збірної України на останній етап Кубка світу в Гольменколлені.
Про це повідомляє Sport Arena.
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Крім Кривонос, на останньому етапі Кубка світу в складі України дебютує Катерина Бех, яка здобула це право завдяки виступу на юніорському Чемпіонаті світу. Її участь не впливатиме на квоту українок. Бех має особисту квоту.
Етап Кубка світу в Гольменколлені відбудеться з 21 по 24 березня.
Нагадаємо, Підручний здобув історичну медаль для України.
Тим часом Підручний отримав золоту нагороду чемпіона світу.
Джерело - Sportarena.