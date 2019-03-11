Журавок першою серед українок стартуватиме в індивідуальній гонці на чемпіонаті світу

Віта Семеренко не заявлена

Завтра, 12 березня, у шведському Естерсунді чемпіонат світу з біатлону продовжиться індивідуальною гонкою у жінок.

Став відомий стартовий склад збірної України на гонку.

Ранній 2-й стартовий номер у Юлії Журавок. Решта троє українок мають пізні стартові номери. Віта Семеренко на гонку не заявлена, але буде готуватися як запасна на випадок форс-мажорних обставин.

Чемпіонат світу

12 березня. Естерсунд (Швеція)

16:30. Жінки. індивідуальна гонка

2. Юлія Журавок

57. Анастасія Меркушина

81. Юлія Джима

92. Валя Семеренко

Джерело - Чемпіон.