Журавок першою серед українок стартуватиме в індивідуальній гонці на чемпіонаті світу

Завтра, 12 березня, у шведському Естерсунді чемпіонат світу з біатлону продовжиться індивідуальною гонкою у жінок.
Став відомий стартовий склад збірної України на гонку.
Ранній 2-й стартовий номер у Юлії Журавок. Решта троє українок мають пізні стартові номери. Віта Семеренко на гонку не заявлена, але буде готуватися як запасна на випадок форс-мажорних обставин.
Чемпіонат світу
12 березня. Естерсунд (Швеція)
16:30. Жінки. індивідуальна гонка
2. Юлія Журавок
57. Анастасія Меркушина
81. Юлія Джима
92. Валя Семеренко
Джерело - Чемпіон.