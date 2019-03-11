Мій профіль

Цуренко - Соболенко: онлайн-трансляція матчу в Індіан-Веллсі

Сьогодні 22:00 1288
Зідан знову очолив мадридський Реал
Сьогодні 19:36 1222 3
Барселона переграла Райо, Реал розгромив Вальядолід. Відеоогляд матчів 27-го туру Ла-Ліги
Сьогодні 14:03 1056
Світоліна перемогла екс-росіянку в Індіан-Веллсі
Сьогодні 05:25 2872
Шахтар та Динамо розгромили суперників. Результати матчів 21-го туру УПЛ
Сьогодні 00:20 3741
Козлова поступилася Халеп у третьому колі Індіан-Веллсу
Вчора 22:08 1910
Неймовірне останнє коло Підручного на чемпіонаті світу
Вчора 19:28 9636 3
Дніпро виграв Кубок України
Вчора 18:35 1156
Біатлон онлайн. Сезон 2018/19: день за днем
Вчора 18:20 48881 1
Підручний тріумфував у гонці переслідування на чемпіонаті світу
Вчора 18:07 5317 1
Навколо спорту
Блоги
Новини
Стрічка Популярні Коментують
22:31 Бокс Кролла: Я не такий талановитий як Ломаченко, але обрав правильний час для бою 42
22:10 Біатлон Журавок першою серед українок стартуватиме в індивідуальній гонці на чемпіонаті світу 1140
22:00 Теніс Цуренко - Соболенко: онлайн-трансляція матчу в Індіан-Веллсі 1288
21:50 Футбол Соларі попрощався з гравцями Реала 600
21:32 Футбол Супряга і Цітаішвілі вирушили з Динамо (U-19) на матч проти Гоффенгайма 894
21:13 Футбол Динамо хоче продати бразильського півзахисника 725
20:53 Футбол Реал виділить Зідану 300 млн на трансфери 823
20:34 Футбол Клівленд - Торонто: онлайн-трансляція матчу НБА 670
20:11 Футбол Шахтар назвав найкращого гравця місяця 789
19:40 Футбол Легендарний нападник Дрогба святкує День народження 1066
19:36 Футбол Зідан знову очолив мадридський Реал 1222 3
19:28 Футбол Срна: Буду коментатором на телебаченні разом з Леоненком 1195
19:15 Баскетбол Вашингтон - Сакраменто: онлайн-трансляція матчу НБА 535
18:56 Футбол Селезньов: Ракицький пішов з Шахтаря через Фонсеку 1479
18:33 Баскетбол Вбивчий данк Дерріка Джонса очолює ТОП-10 моментів дня НБА 817
18:16 Футбол Динамо - найкраща команда УПЛ за єдиноборствами - InStat 746
17:56 Футбол ЗМІ: Зідан сьогодні очолить Реал 890
17:34 Футбол Альба продовжив контракт з Барселоною 1102
17:30 Блог Підручний плакав під гімн України. Найщасливіша людина у світі 2049
17:21 Блог Я - №1. Гвоздик сфотографувався у футболці Boxrec 1281
17:18 Хокей Донбас – Білий Барс, Кременчук – Дніпро. Анонс півфіналів плей-оф Української хокейної ліги - Парі-Матч 2623
16:54 Футбол Дев'ять гравців Шахтаря потрапили у збірну туру УПЛ 1207
16:12 Блог Готовий до бою: Ломаченко показав як готується до бою 1752
16:12 Легка атлетика IAAF продовжила дискваліфікацію російських спортсменів 1041
16:01 Блог Беленюк провів тренування з фанатом 930

Журавок першою серед українок стартуватиме в індивідуальній гонці на чемпіонаті світу

Сьогодні 22:10 1140 0
Віта Семеренко не заявлена
Журавок першою серед українок стартуватиме в індивідуальній гонці на чемпіонаті світу

Завтра, 12 березня, у шведському Естерсунді чемпіонат світу з біатлону продовжиться індивідуальною гонкою у жінок.

Став  відомий стартовий склад збірної України на гонку.

Ранній 2-й стартовий номер у Юлії Журавок. Решта троє українок мають пізні стартові номери. Віта Семеренко на гонку не заявлена, але буде готуватися як запасна на випадок форс-мажорних обставин.

Чемпіонат світу

12 березня. Естерсунд (Швеція)

16:30. Жінки. індивідуальна гонка

2. Юлія Журавок

57. Анастасія Меркушина

81. Юлія Джима

92. Валя Семеренко

Джерело - Чемпіон.

Коментарі ()