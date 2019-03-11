Норвезький біатлоніст Йоганнес Бо достроково виграв Великий кришталевий глобус у сезоні-2018/2019.
В активі норвежця 1050 очок. Це на 324 пункти більше, ніж у росіянина Олександра Логінова, який набрав 726 очок. Трійку кращих замикає француз Кентен Фійон-Має - 692 очки.
Актуально: Підручний отримав золоту нагороду чемпіона світу
Варто зазначити, що у Мартена Фуркада, який здобув Великий кришталевий глобус за підсумками минулого сезону, тільки 632 очка, завдяки яким він посідає п'яту сходинку.
Вище за всіх з українців в рейтингу IBU розташувався Дмитро Підручний, який має 349 балів і 17-е місце.
Кубок світу
Загальний залік
10 березня
1. Йоганнес Бо - 1050
2. Александр Логінов - 726
3. Кентен Фійон-Має - 692
4. Симон Детьє - 685
5. Мартен Фукад - 632
6. Зімон Едер - 626
7. Антонін Гігон - 584
8. Арнд Пайфер - 568
9. Беньямін Веґер - 538
10. Юліан Ебергард - 536
...
17. Дмитро Підручний - 349
34. Артем Прима - 182
53. Сергій Семенов - 65
80. Артем Тищенко - 17
91. Тарас Лесюк - 9
96. Руслан Ткаленко - 3
Нагадаємо, Підручний здобув історичне золото для України, вигравши гонку переслідування на Чемпіонаті світу у шведському Естерсунді.
Відео тріумфу українця дивіться за посиланням.
Джерело - Чемпіон.