Норвежець здобув головний титул сезону

Норвезький біатлоніст Йоганнес Бо достроково виграв Великий кришталевий глобус у сезоні-2018/2019.

В активі норвежця 1050 очок. Це на 324 пункти більше, ніж у росіянина Олександра Логінова, який набрав 726 очок. Трійку кращих замикає француз Кентен Фійон-Має - 692 очки.

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Варто зазначити, що у Мартена Фуркада, який здобув Великий кришталевий глобус за підсумками минулого сезону, тільки 632 очка, завдяки яким він посідає п'яту сходинку.

Вище за всіх з українців в рейтингу IBU розташувався Дмитро Підручний, який має 349 балів і 17-е місце.

Кубок світу

Загальний залік

10 березня

1. Йоганнес Бо - 1050

2. Александр Логінов - 726

3. Кентен Фійон-Має - 692

4. Симон Детьє - 685

5. Мартен Фукад - 632

6. Зімон Едер - 626

7. Антонін Гігон - 584

8. Арнд Пайфер - 568

9. Беньямін Веґер - 538

10. Юліан Ебергард - 536

...

17. Дмитро Підручний - 349

34. Артем Прима - 182

53. Сергій Семенов - 65

80. Артем Тищенко - 17

91. Тарас Лесюк - 9

96. Руслан Ткаленко - 3

Нагадаємо, Підручний здобув історичне золото для України, вигравши гонку переслідування на Чемпіонаті світу у шведському Естерсунді.

Відео тріумфу українця дивіться за посиланням.

Джерело - Чемпіон.