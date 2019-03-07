Старший тренер чоловічої збірної України Юрай Санітра задоволений роботою Дмитра Підручного.

Про це заявив словацький спеціаліст в коментарі Українському біатлону.

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"Дуже задоволений виступом Підручного, який свій етап провів просто класно. За швидкістю він сьогодні — четвертий, при тому що на останніх метрах трохи зменшив хід, коли побачив, що Фуркад не збирається наздоганяти. Треба ще трохи попрацювати над стрільбою лежачи, а стійка за 21 секунду — дуже здорово. Це все дає привід для оптимізму на наступні старти", - заявив наставник української команди.