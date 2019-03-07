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Санітра: Підручний провів свій етап класно

Сьогодні 22:51 312 0
Тренер задоволений виступом лідера збірної
Санітра: Підручний провів свій етап класно

Старший тренер чоловічої збірної України Юрай Санітра задоволений роботою Дмитра Підручного.

Про це заявив словацький спеціаліст в коментарі Українському біатлону.

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"Дуже задоволений виступом Підручного, який свій етап провів просто класно. За швидкістю він сьогодні — четвертий, при тому що на останніх метрах трохи зменшив хід, коли побачив, що Фуркад не збирається наздоганяти. Треба ще трохи попрацювати над стрільбою лежачи, а стійка за 21 секунду — дуже здорово. Це все дає привід для оптимізму на наступні старти", - заявив наставник української команди.

Нагадаємо, чотири українки вийдуть на спринт Чемпіонату світу.

Тим часом українці провалили змішану естафету на Чемпіонаті світу.

Джерело - Український біатлон.

#Чемпіонат світу, #Естерсунд, #Санітра, #Підручний
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